Riik pakub välja lahendused lemmikloomade heaolu suurendamiseks

Kannatuste vaba elu pakkumine ei ole enam see, mida ühiskond korralikuks lemmikloomapidamiseks peab. Loomade heaolu on regionaalminister Piret Hartmani sõnul oluline küsimus. «Avalikkuse ette jõudnud juhtumid väärkohtlemisest näitavad, et meil on küsimusi, mis vajavad paremat kokkuleppimist ja korraldamist. Antud loomakaitseseaduse väljatöötamiskavatsus markeerib olulised probleemkohad, mida on muuhulgas välja toonud ka loomakaitseorganisatsioonid ning pakub välja lahendused,» rääkis minister.