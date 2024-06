Euroopa Parlamendi valimistel oli rikutud ja kehtetuid valimissedeleid omajagu

Sedel on rikutud, kui valija rikub hääletamissedeli või avastab, et sedel on defektiga ja küsib jaoskonnakomisjonilt uue sedeli. Kehtetu hääletamissedel oli selline, mis on valimiskasti lastud, aga millel ei ole jaoskonnakomisjoni pitsati kaht jäljendit või millele ei ole kirjutatud ühegi kandidaadi registreerimisnumbrit või millele on neid kirjutatud rohkem kui üks. Samuti selline, millele kirjutatud kandidaadi registreerimisnumber on parandatud või millele kirjutatud kandidaadi registreerimisnumber ei ole loetav.