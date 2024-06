«Uue erakonna ERK (Eesti Rahvuskonservatiivid - A.S.) algatusrühm on koos istunud 15. juunil,» postitas endine EKRE Pärnumaa ringkonna juht ja juhatuse liige Helle Kullerkupp ühismeedias. Möödunud pühapäeval sai Kullerkupp EKRE juhatuse poolt hundipassi väitega, et ta olevat rikkunud finantsdistsipliini.