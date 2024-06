EKRE Harju-Rapla ringkonna aseesimees Puustusmaa kirjutas, et on päevi vähernud kurbade mõtete küüsis ja püüdnud aru saada, kuidas edasi minna, kellega edasi minna.

«Ma ei saa kahjuks enam jätkata EKRE ridades. Ma tean, et see võib panna imestama, sest olen samuti olnud tegev EKRE sünni juures, selle erakonnaga olnud koos aastast 2012 ja konservatiivsus on mul geenides.

Paraku näen selgelt, et praeguse juhtimise all on devalveerinud EKRE juhtkond erakonda, diskrediteerinud konservatiivset agendat ja alavääristanud erakonna liikmeid. Jätkata sellise juhtimise all on alavääristav ka minule,» möönis ta.

Tema sõnul on EKRE muutunud poliitiliselt jõuetuks seltskonnaks, kellel pole perspektiivi erakonnana, eksisteeriva sisekorralduse puhul. Samadel põhjustel pole Puustusmaa hinnangul EKREst kasu Eesti ühiskonnale ega rahvale.

«Ta ei ole suuteline esindama konservatiivse rahva huve Eestis. Vähemalt senise erakonna juhtimisstiili kaudu, seniste juhtidega. Homme (täna – toim) eesolev kongress ei muuda siin kahjuks miskit. Ka EKRE organitel pole mingit tähendust. Ei volikogul, ei keskjuhatusel. Nad on formaalsed.»

«Väidan siinjuures selgelt, täie tõsiduse ning veendumusega, et EKRE programmilised, poliitilised seisukohad on õiged, vääramatult vajalikud meie ühiskonna jaoks. Kuid neid pole ülaltoodud põhjustel EKRE kaudu enam võimalik ellu viia ega edukalt arendada. Jätkata seda joont on aga vaja. Kui EKRE seda ei võimalda, tuleb leida alternatiivne tee. Siinjuures, head inimesed, ärgem laskem end hirmutada kellegi väidetega, et alternatiiv peaks olema Isamaa või veel hullem – mõni vasakliberaalne parteikodu. See on teadlik valeväide, eesmärgiga EKREst eemaldujaid halvustada.»

Puustusmaa rõhutas, et tema teed ei vii teda liberaalsetesse või globalismi ülistavatesse parteipesadesse. «Meie poliitilised õed-vennad taasühinevad, et pooleli jäänud teed jätkata. Keegi neist ei muutu poliitilises tähenduses. Mina ammugi mitte.»

Ta lisas, et ei vea alt kedagi, kes on talle andnud oma toetuse kui konservatiivile. «Ma ei vea seetõttu alt neid, kes on mind toetanud kui EKRE liiget, veel vähem neid, kes on toetanud mind personaalselt kui inimest.»