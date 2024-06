Hulk poliitikuid, kes viimase nädala jooksul on kas EKRE-st lahkunud või sealt välja heidetud, teatasid pühapäeval, et on loomas uut erakonda ERK – Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid. Uue erakonna loomiseks on seltskonnal väga hea pinnas, nimelt on EKRE-st selle loo ilmumise ajaks lahkunud pea 400 inimest, ning nende arv kasvab. Võib eeldada, et vähemalt enamus neist soovib liituda uue erakonnaga ja ERK-il ei teki probleeme erakonna loomiseks vajaliku 500 liikme hankimisega. Küsimärke ja teetõkkeid on uue erakonna puhul aga hulgim.



Kuidas leida valija?