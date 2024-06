Välisminister Margus Tsahkna ütles Postimehele, et Eesti 200l on konkreetne ettepanek. «Eesti juba kulutab riigikaitsele väga palju ning meile on täpselt samad reeglid eelarve kujundamisel vastavalt Maastrichi kriteeriumitele, nagu teistelgi Euroopa Liidu riikidel.» Tema sõnul kaalutakse investeeringute osa välja võtta eelarve tasakaalu arvestusest, kuid seda hakatakse tegema uute investeeringute puhuks, sest tagantjärel võidakse sinna ka igasuguseid mitte kohaseid kulusid hakata kandma.

Tsahknale teadaolevalt on välja käidud 1,6 miljardist ka enamus investeering. «Kuid probleem on selles, et kaitseminister ei ole toonud seda küsimust valitsuse tasandile tutuvumiseks ja arutamiseks. Martin Herem ja Kusti Salm on rääkinud sellest juba aasta otsa,» ütles ta. Välisminsitri arvates oleks võimalik riigil ära teha võlakirjade emissioon ehk võtta laenu. «Pangad ja fondid on sellest huvitatud, mistõttu võlakirjade märkimisega ei saaks olema mingit probleemi. Küsimus on aga tasakaalus, sest võlakiri tuleb koormusena sisse. Eesti laenutase on niivõrd madal, mistõttu on võlakirju mõtet välja anda,» sõnas ta.