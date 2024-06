Kristina Kallas kandideerib erakonna Eesti 200 esimeheks

«Kristina Kallasel on samamoodi võimalus kandideerida ja hea sõbralik konkurents on erakonna elu mõttes väga positiivne,» lausus Terras. Ta toonitas, et inimesed peavadki erakonna liikmetega tööd tegema ja neid aktiveerima. «Tugev konkurents näitab erakonna elujõulisust,» lisas ta.

Samal arvamusel on ka Eesti 200 aseesimees Kristina Kallas. «Siis päriselt tekib erakonnas debatt. Debatt selle üle millised on visioonid ja nägemused ning kuhu erakond peaks edasi liikuma. See on väga tervitatav,» nentis Kallas.