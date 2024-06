ANALÜÜS Segadus Eesti 200s paneb ohtu nende koha valitsuses

See on üks argumente, mida esitab Eesti 200 juhatuse liige Hendrik Johannes Terras, kes soovib, et partei erakorraline üldkogu toimuks juba 7. juulil, mitte 31. augustil, nagu seni lepitud.

Terras avalikustas teisipäeval ka selle, et on kogunud Eesti 200 liikmete seast 115 allkirja kiire üldkogu nõudmisega. Terras ning teise kandidaadina Kristina Kallas (varem on Kallas vihjanud) teatasid lõpuks ka seda, et soovivad saada Eesti 200 uueks juhiks.

Probleem, millele Terras tähelepanu juhib, on see, et Eesti 200 siseelu kõrval toimub ka muu Eesti poliitikaelu ja see võib joosta kiiremini kui Eesti 200 otsused. Näiteks kui peaminister Kaja Kallas peaks saama kutse Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja ametikohale, siis võib juhtuda, et Kallas teatab juba paari nädala pärast oma tagasiastumisest. See omakorda päästab valla Reformierakonna juhi ning sellega ka järgmise peaministri valiku. Võimalusena terendab silme ees uus koalitsioon ja uus valitsus. Kus on sellisel juhul Eesti 200? Kes esindab Eesti 200? Kas Eesti 200 üldse saab sellisel juhul võimumängu kaasa mängida?