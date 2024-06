President Karis: ka Eesti vastutab, et NATO piirkondlik kaitseplaan oleks päris plaan

«Me ise tahtsime uut ja kaasajastatud NATO piirkondlikku kaitseplaani. Ja me saime niisuguse plaani. Selle järgi annaksime koos liitlastega kallaletungijale kohese ja tema tagala sügavusse ulatuva vastulöögi. Eesti leppis kokku ka meie kaitseväe laskemoona miinimumi, mis on plaani toimimiseks vajalik. Sellest miinimumist ongi puudu 1,6 miljardit eurot,» tõdes president Karis. «Kui tahame, et NATO piirkondlik kaitseplaan oleks toimiv, mis on meile tõesti oluline, tuleb see võimelünk Eestil täita. Ka Eesti vastutab, et NATO kaitseplaan oleks päris plaan. Sellega on ju nii, et oma rehkenduse peavad ära tegema kõik – nii meie kui liitlased.»