Kaja Kallase sõnul sai Reformierakonna juhatus täna rahalistest võimalustest ja vajadustest ülevaate. «Me ei saa nipsust 1,6 miljardit leida olukorras, kus me juba oleme teinud raskeid otsuseid, mis puudutasid makse ja ei ole olnud väga populaarsed.» Kallas lisas, et valitusel on endiselt vaja riigieelarve paremasse seisu saada. «Oluline on lähtuda kaitseväe juhataja esitatud plaanidest. Peame tegema kokkuleppeid, arvestades koalitsioonierakondade seisukohti kui ka erinevate valdkondade vajadusi, mis pidevalt on äärmiselt suured.» Kallas tõdes, et kuigi riigikaitse on olnud valitsuse prioriteet, tuleb võrdselt arvestada kõikide valdkondadega.