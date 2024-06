Mõlemast, nii Pevkurist kui Kallasest, tuli küll juttu, aga nagu Postimehele öeldakse, konstruktiivses vormis. Nii nagu avalikkuse ees, on peaminister Kallas ettevaatlik ka Reformierakonna juhatuses. Jah, temast räägitakse kui järgmisest Euroopa Liidu kõrgest esindajast, kuid midagi pole veel otsustatud. Koosoleku järel kordas ta meediale üle, et nii nagu juba pea poole aasta jooksul, on ta endiselt skeptiline, hetkel eelkõige seetõttu, et ELi tippkohtade jaotamine on läbi aegade olnud ja eeldatavasti on ka seekord kaootiline ning avatud viimase hetke üllatustele-meelemuutustele.