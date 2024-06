«Kui me räägime olukorrast, kus me täna oleme riigina, meie julgeolekust ja kaitsevalmidusest ning ressurssi vajadusest, siis on selge, et keerukaid otsuseid tuleb praegusel ajal teha. Automaks on üks väike osa sellest, mis aitab meil riigina toime tulla, et olla valmis ja tugev,» ütles Riisalo.