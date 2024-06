Juba päevase, esimese vooru hääletus näitas, et Berset on favoriit ning Saar tagaajaja. Saar sai siis 78, Berset 92 ning belglane Didier Reynders 70 häält. Kandidaadid ei esinda riike, vaid pigem parteigruppe. Nii Saar kui Berset kuuluvad Sotsialistide ja Demokraatide ehk S&D perre, Reynders on Renew’ taustaga.