Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti koostöös valmiva küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 29,7 protsenti, Reformierakonda 17,2 protsenti ja Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda (SDE) 15,7 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Liidrikohal oleva Isamaa toetus tõusis nädalaga 1,6 protsendipunkti võrra ning on kõrgeimal tasemel alates 2019. aasta algusest. Teisel kohal oleva Reformierakonna toetus on viimase kahe nädalaga langenud 1,7 protsendipunkti võrra ning peaministripartei jääb Isamaast 12,5 protsendipunkti kaugusele. Kolmandal kohal oleva Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus nädalaga ei muutunud ning SDE vahe Reformierakonnaga on 1,5 protsendipunkti.

Esikolmikule järgnevad EKRE 13,8 protsendiga, Keskerakond 11,5 protsendiga, Parempoolsed kuue protsendiga ning Eesti 200, kelle toetus on 3,5 protsenti.

EKRE toetus langes nädalaga 1,2 protsendipunkti võrra ning praegusest madalam oli see viimati 2020. aasta detsembris. Eesti 200 toetus on viimase nelja nädalaga langenud 2,6 protsendipunkti võrra ning on madalaimal tasemel alates 2019. aasta veebruarist.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 36,4 protsenti ning opositsioonierakondi 55 protsenti vastajatest.

Tartu ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi kaasprofessor Martin Mölder ütles, et sel nädalal on erakondade toetusnumbrites näha Euroopa Parlamendi valimiste kestvat järellainetust.