ANALÜÜS Reformierakonna tipp-poliitikud ootavad Kaja Kallaselt kiiret otsust

See ei tähenda, et Kallas peab kohe homme minema presidendi juurde tagasiastumispalvega – see pole ka füüsiliselt võimalik –, küll aga tähendab see, et Kallaselt oodatakse lõpuks selget tegevuskava: millal, kuidas ja mis juhtub. Esiteks, millal Kallas lahkub. Teiseks, milline on Kallase vaade, kuidas peaks valitama uus peaministrikandidaat ja Reformierakonna uus juht.

«Reformierakonna juhatuses on vaja selget teekaarti,» sõnab näiteks Marko Mihkelson ja viitab seejuures järgmiseks teisipäevaks kokku lepitud erakonna juhatuse kohtumisele. Tegelikult võib see aga toimuda ka varem, sest võimalik on ka erakorraline kokkutulemine, möönab näiteks riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Erkki Keldo. Otseselt ei luba hetkel keegi, ei Keldo ega teised, juhatuse erakorralist kohtumist, sest pole isegi selge, milline oleks selle logistika ja mis päev kõigile sobiks. Kui tahetakse enne teisipäeva, siis ongi võimalused reede, nädalavahetus või esmaspäev. Et selliste võimaluste peale aga vähemalt mõeldakse, näitab, et reformierakondlastel endil on tuli takus. Sisuliselt saavad kõik aru, et lõputu ootus peab lõppema.