Matti Maasikas Sergei Lavrovi «estoniseeruvast» EList: See on verbaalne tango, mis jäägu Moskvasse

Maasikas sõnas, et Kaja Kallase nimetamine Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja kandidaadiks on tunnustus peaministrile endale kui ka tunnistus sellest, et ELis mõistetakse Kesk-, Ida- ja Põhja-Euroopa regiooni ning Ukraina sõja lõpetamise tähtsust.

Venemaa välisminister Sergei Lavrovi väljaütlemist, et ELi välisteenistus on nüüd «estoniseerunud», kommenteerib Maasikas nii: «See on verbaalne tango. Väljendab see nüüd frustratsiooni, on see lihtsalt vaimukas olemiseks öeldud või mitte, jäägu see Moskvasse.»