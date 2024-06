Opositsioonierakonnad ei pane uuele valitsusele suuri lootusi

Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Martin Helme sõnul ei arva ta, et uus valitsus oma kurssi oluliselt muudaks, nende maailmavaade ei ole ju muutunud. «Iseküsimus on see, et reaalsuse piirid on ette tulnud, makse tõsta enam peaaegu et ei ole võimalik,» ütles Helme.