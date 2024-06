Sündmused arenevad edasi nii, et me suhtleme oma partneritega, sest plaan on tänaste koalitsioonipartneritega jätkata. Ilmselt hakkame uuel nädalal arutama, millised on nende ootused koalitsioonileppe uuendamiseks ja mida me seal revideerime, sest mõlemate partnerite esindajad on öelnud, et teatud asju tasuks ümber vaadata. Osalt tuleks seda teha ka elu enda tõttu, sest ka majanduses on keerulised ajad, samuti riigikaitses. Seetõttu peamegi me tegema teatud otsuseid nii majandusvaldkonnas, kui otsima lahendusi riigikaitse vajadustele, mis tähendab riigikaitsemaksu debatti.