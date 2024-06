Väga suur, arvestades seda, kui keeruline on praegu olukord kogu maailmas. Eriti selles osas, et Euroopa suudaks ennast paremini kehtesta kõikides nendes keerulistes protsessides. Me näeme, kuidas Venemaa ja Hiina panevad järjest rohkem seljad kokku, et survestada Euroopat ja kogu läänemaailma. Samal ajal peab Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja kogu aeg kuulama, mida ütlevad liikmesriigid. Välispoliitika on üks nendest valdkondadest, kus otsuseid saab teha ainult siis, kui kõik liikmesriigid on nõus. Viimased aastad on aga näidanud, et paraku ka väga olulistes asjades, on seda konsensust üsna keeruline saavutada.