Reformierakonna peasekretär kaksikliidust: sellega pikka sõitu ei tee

Suslov sõnas, et Reformierakonna juhatus nimetas uue peaministri Kristen Michali ametisse juba 29. juunil, sest juhatuse jaoks oli oluline kiire ja avatud muutus. «Kui mälu ei peta, siis tegelikult oli ka kogu juhatus seda meelt, et on vaja kiiret ülemineku, et saada augustis, septembris eelarvearuteludega ühele poole,» lausus ta.

Suslovi hinnangul ei ole eelarve juunikuuga paranenud ning edusamme ei tasu oodata ka juulis. Ometi loodab ta, et sel kuul pannakse programm eelarve lappimiseks kokku.

Kui jutt läks valitsuskoalitsioonile, lausus Suslov, et lähiajal hakatakse konsultatsioone pidama. Saatejuht nentis, et Jüri Ratasel olevat tulevasest koalitsioonist oma tunnetus ning ennustab, et tuleb kahest erakonnast koosnev koalitsioon.

«Jüri Ratase tunnetusest ei tea ma suurt küll midagi, eks on jutud kuskil liikvele läinud. Nii nagu Kristen Michal on öelnud, siis tänaseid konsultatsioone peame tänaste konsultatsioonipartneritega,» summutas Suslov Jüri Ratase spekulatsioone.

Saatejuht nentis, et matemaatiliselt oleks riiki võimalik juhtida ka sotsiaaldemokraatide ja Reformierakonna kaksikliiduna. «Ma arvan, et see võimalus on matemaatiline ja piiripeale ega sellega pikka sõitu ei tee,» vastas Suslov. Ta ütles, et peetakse olemasolevate partneritega rahulikke konsultatsioone.

28. juunil käis Kuku raadio saates «Hommikuraadio» ka regionaalminister Piret Hartman, kes sõnas, et mida varem uus koalitsioon sünnib, seda lihtsam on valmistada järgmiseid aastaid ette. «Loodetavasti on sotsiaaldemokraadid oma jõulise õlaga ikka koalitsioonis,» nentis ta.

Hartman sõnas, et vaatamata sellele, millised muutused valitsuses toimuvad, jätkavad sotsiaaldemokraadid oma lubaduste elluviimist. «Valitsuse kokkupanemine on kompromisside koht, kuid kindlasti on küsimused, milles me anna ei alla.» Hartman ütles, et üks on kindlasti kõrgharidus, sest sotsiaaldemokraadid laustasulisele kõrgharidusele üleminekuga nõustuda ei saa.