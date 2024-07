INTERVJUU Henn Põlluaas: ennast üles osta me ei lase

Põlluaas kinnitab, et nad on valmis toetama ka opositsiooni häid ja mõistlikke algatusi, selmet olla kõigele vastu.

Loomulikult oli see täiesti ootamatu, sest oled ju ikka püüdnud oma erakonda paremaks muuta, probleemidele lahendusi pakkuda. Kui siis selle eest välja visatakse, jääb paratamatult mõru maik suhu. Aga otsustasime koos teiste EKREst väljavisatute ja sealt ise lahkunutega, et rahvuslik-konservatiivne maailmavaade vajab Eestis paremat ja laiemat esindatust, nii et meie ei kavatse poliitikast lahkuda, tahame anda oma panuse ja asutame uue erakonna. Kahe nädalaga saime selleks vajaliku liikmete arvu peaaegu kokku ja nüüd oligi asutamiskongress. Registrisse kandmiseks nõutava 500 liikme täitumine on mõne päeva küsimus. Asutamiskoosolek oli äärmiselt positiivne, inimestel silmad särasid, kõik olid teotahtelised. See tegi rõõmu.

Erakonna asutamiseks vajalikud dokumendid on meil nüüd olemas, programmilised põhipunktid ja põhikirja algvariant said koosolekul kinnitatud. Seal osalenud võisid dokumentidega tutvuda ja allkirju anda. Peame välja töötama põhjaliku ja üksikasjaliku programmi ning igaüks saab esitada põhikirja täiendus- ja parandusettepanekuid. Asjakohane toimkond võtab need kokku ja edastab kinnitamiseks täiskogule, mille kutsume kokku sügisel. Erakonna äsja valitud esimees, aseesimees ja juhatus on kuni kongressini ajutised. Praegu on eesmärk saada erakond registrisse, siis oleme juriidiliselt olemas ja võime astuda järgmisi samme – asutada osakondi, ringkondi jms. Plaan on minna järgmistel kohalike omavalitsuste valimistel välja oma nimekirjadega ja sealt edasi tugeva esindusega ka riigikogu valimistele.