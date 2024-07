OTSE POSTIMEHEST Kristen Michal: debatt tuleb nüüd ära pidada, mitte pidevalt uute maksude festivali korraldada

Uus valitsus pannakse kokku samade partneritega, aga teete koalitsioonilepingu ümber. Mille poolest teie juhitav valitsus võiks erineda Kaja Kallase valitsusest?

Eks iga juht ja iga peaminister on oma käekirjaga. Varasemat koalitsioonilepingut me värskendame – mis on täidetud ja mis on muutunud –, aga suuremat juurdekirjutamist ei tule.