Endine RMK ja Eesti Energia nõukogu liige astus reformierakonda – kas sihikul on kliimaministri koht?

«Panete selle pealkirjaks? Siis ma ei vasta sellele küsimusele!» kommenteeris Länts hakatuseks küsimust, kas sooviks kliimaministriks hakata. «Kui ükskõik millisele Eesti inimesele tehakse ettepanek minna ministriks, siis on see selline asi, millest usun, et mitte keegi kergekäeliselt niisama ära ei ütle.»