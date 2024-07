Uuel valitsusel tuleb vähemalt 560 miljoni euro ulatuses kärpekohti leida

Eesti 200 juhiks kandideeriv Kristina Kallas ütles Postimehele, et juhul kui automaks tuleb, peab loodav valitsus leidma umbes 560 miljonit eurot, vastasel juhul aga veelgi rohkem. Samuti tõdes ta, et sotside poolt ta suurt kärpevaimustust ei taju. «Mina näen seda kärpena, sest uusi makse me järgmiseks aastaks teha ei jõua. Kui me eelarvereeglite sisse ei mahu, kas saame siis sügisel üldse riigieelarvet vastu võtta?»