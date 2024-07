«Mul on tõenäoliselt viimane pressikonverents. Teen mõned kokkuvõtted,» ütles Kallas ja lisas, et on olnud peaminister üle tuhande päeva ja umbes kümme päeva on veel minna.

Peaministri ametiajale tagasi vaadates meenutas Kallas erinevaid kriise. «Astusin valitsusjuhi ametisse 26. jaanuaril 2021, kui Covidi epideemia alles keris tuure üles, ja oli päris karm,» sõnas Kallas. Veel nimetas ta väljakutsetena energiakriisi, majanduskriisi ja sõda. «Mõni neist kriisidest, näiteks Covid, tundub praeguseks juba päris kauge aeg, kuid mitmed kestavad veel edasi,» sõnas Kallas.

«Kui mina Stenbocki majja jõudsin, olid reservid juba kadunud.» Kaja Kallas

Majanduslanguse kohta ütles ta, et see näitab praeguseks taandumise märke, aga kriis on olnud siiski väga pikk.

«Kui mina Stenbocki majja jõudsin, olid reservid juba kadunud. Õppetund tulevikuks on see, et mil iganes näete poliitikuid jagamas katteta lubadusi, siis tõstke häält, küsige,» soovitas Kallas.

Tema juhitud valitsuste kõige olulisemate teemadena tõi Kallas välja Eesti julgeoleku kindlustamise, seda nii otsese kaitsevõime tõstmise kui ka energiajulgeoleku tagamise kaudu.