Ministeerium ei näinud mitu korda järjest linnapea valimises vastuolu

Tallinna põhimäärusega polnud vastuolu

Mis puudutab hääletamise salajasuse väidetavat rikkumist, siis leidis justiitsministeerium, et kui hääletussedelite kontrollimist võimaldaval viisil märgistamist võib hiljem olla võimalik tuvastada, siis teisi viise volikogu liikme valimisvabaduse rikkumiseks võib olla keerulisem tuvastada. «Näiteks on keeruline hinnata, kas linnapea valimise hääletuselt puudunud fraktsioonide liikmed jätsid hääletusel osalemata küll kokkulepitult, aga siiski omal vabal soovil, või avaldati neile selleks ebasobivat survet,» tõdes Roosaar.

Olised on korrektsus, õiguskuulekus ja õiguspärane käitumine

Justiitsministeerium rõhutas, et kuigi korrektsus, õiguskuulekus ja õiguspärane käitumine on ühiskonnas alati tähtsal kohal, on need eriti olulised volikogu kui avaliku võimu tegevuse aluspõhimõtetena.