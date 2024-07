Analüüs Kes saab uues valitsuses ministrikoha?

Eeldusel, et ministrikohtade jaotus erakondade vahel jääb samaks, on küsimus kolmes portfellis. Kõige kindlam on, et vahetub kliimaminister, sest Kristen Michal (RE) hakkab valitsust juhtima. Tegu on väga kaaluka ministrikohaga, mida Reformierakonnal ei ole lihtne täita. Kõige rohkem on mängitud Keit Kasemetsa nimega, aga selle variandi puhul on kaks probleemi: esiteks ei ole väga tõenäoline, et Kasemets tahab poliitikuks hakata, ning teiseks peaks siis leidma tema asemel kliimaministeeriumile vähemalt sama pädeva kantsleri.