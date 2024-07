Sõlmküsimus Kas Kaja Kallas teab, milline on maailm?

Euroopa Liidu välisesindaja tööriistakastis on ainult kolm vahendit: avaldus, murelik avaldus ja karm avaldus. Nende abil kaugele ei jõua. Euroopa võime mõjutada maailma on piiratud. Välisesindaja roll veel eriti piiratud. Ootused Kallasele võiksid olla tagasihoidlikud, positiivseid läbimurdeid ei maksa loota. Kui Kallasel õnnestub natukenegi nügida Euroopa Liidu välispoliitikat paremasse suunda ja mitte jätta lolli muljet, on juba hästi.

Viimased kolm Euroopa Liidu kõrget välisesindajat on läbi kukkunud. Põhjused võivad olla erinevad, aga ette näidata on vähe. Catherine Ashtonil ja Federica Mogherinil ei olnud poliitilist autoriteeti, nad ei mõistnud kuigi hästi poliitikat ja polnud neil ka eriteadmisi välispoliitikast. Josep Borrelli CV on muljetavaldavam, aga Borrell on olnud uimane kui kana. Iisraeli sõimamine on ainus, milles ta on suutnud näidata initsiatiivi. Eelmise aasta 7. oktoobril tegi kohustusliku diplomaatilise kaastundeavalduse, aga juba paar päeva hiljem pandi vana plaat peale: Iisrael on paha, Iisrael on väga-väga paha.