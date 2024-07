Koalitsioonikõnelustel tõuseb maksude, laskemoona ja kärbete kõrval oluliseks teemaks inimeste toimetulek

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Erkki Keldo rääkis, et sel nädalal kaardistasid valitsuspartnerid suuremaid teemasid, mille üle läbi rääkida. Esmaspäeval algavad klassikalised koalitsioonikõnelused, kus on eelkõige laual neli suurt teemat.

«Tulevane peaministrikandidaat Kristen Michal on nimetanud teemana julgeoleku ja täiendava kaitsevõime suurendamist. Leida tuleb ka laskemoonaostuks vajaminev raha. Riigi rahandus tuleb saada korda, sest rahandus ja julgeolek on omavahel seotud. Samuti on oluline teema majandus ja konkurentsivõime,» loetles Keldo. Ta lisas, et täiendavalt on sotsiaaldemokraadid lauale toonud inimeste toimetuleku teema. «Need on põhilised teemad, aga eks seal kindlasti tuleb veel teisi punkte arutlusele,» lausus Keldo.