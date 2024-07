Peaministrikandidaadi, reformierakondlase Kristen Michali sõnul on laual põhilist teemat. Esiteks on kaitseteemad, teiseks rahanduse korda seadmine, kolma on majanduse konkurentsivõime tõstmine ja neljandaks inimeste toimetulek.

«Kõige olulisem sõnum on see, et me otsime erinevaid võimalusi, et panustada uute kaitsetööstuste rajamisse ning Eestist tellida nii palju kui võimalik,» ütles Michal, lisades, et kindlasti tuleb hoogustada töökohtade loomist väljapoole kuldset ringi ehk Tallinnat ja Harjumaad.

Michali sõnul on kavas vähendada planeeringute aega, samuti halduskoormust, et ettevõtjad saaksid tegeleda ettevõtlusega.

Ka sotside liider Lauri Läänemets rõhutas töökohtade loomise tähtsust. «Loogika peaks olema selles, et inimene saaks oma palgaga igal pool Eestis hakkama. Et me ei peaks maksma sotsiaaltoetusi nii palju,» ütles Läänemets.

Tema sõnul tuleb liikuda edasi ka taastuvenergiate võimsuste arendamisega. «Tuleb töökohti tekitada. Et ainult ei teki kuhugi tuulikud, vaid ka nendes kohtades areneb ka ettevõtlus. See peaks olema midagi sellist, mis paneks inimesi rohkem toetama taastuvenergiat,» rääkis Läänemets.