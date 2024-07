Ma saan aru, et olete arutanud riigieelarve seisu ja saanud mingi ülevaate? Kui hull see seis siis on?

Riigieelarvet oleme arutanud viimased aasta ning kolm kuud ja pilt läheb ainult halvemaks. Ülesanne koalitsiooniläbirääkimistel on päris keeruline – me teame, et 5,6 protsenti on meil miinust, mille peame vähemalt kolmele protsendile viima. Samal ajal on meil vaja investeerida näiteks majandusse. Mis on Eesti 200 positsioon? Kasinad meetmed on väga olulised, toetame eelarve tasakaalu jõudmist väga ja oleme valmis kärpeid tegema. Samal ajal peame investeerima majandusse ja neil teemadel me täna ennekõike rääkisime.