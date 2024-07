Kõige kauem Eestis peaministri ametit pidanud Andrus Ansip (RE) on Kallast kui valitsusjuhti teravalt kritiseerinud. Muu hulgas on ta Postimehele öelnud: «Kui oled olnud kolm aastat peaminister ja sel ajal eelarvedefitsiit aina kasvab, siis tuleb endal peeglisse vaadata. Mingit õigustust ei ole öelda, et eelnevad valitsused on kõiges süüdi. Ei-ei, see on juhtunud praeguse peaministri ajal! Kui peaminister ise ei suuda vigu näha, tuleb see koht loovutada teisele, kes vähemalt üritab.»