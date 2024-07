«Me arutasime seda küsimust Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovskiga. Kuid see (Lasnamäe linnaosa vanemaks asumine) pole võimalik, kuna ma kavatsen järgmistel kohalikel valimistel kandideerida taas Narva volikogusse. Samal ajal ei ole võimalik teha tööd Tallinnas ja valmistuda valimisteks Narvas,» selgitas Raik ja lisas, et ka Tallinna volikogusse ta kandideerida ei kavatse.

Raik kirjutas sotsiaalmeedias, et Lasnamäe linnaosa vanema koht on põnev proovikivi. «Seal elab palju Ida-Viru juurtega inimesi. Kuidas kaks mäge, Toompea ja Lasnamäe üheks siduda ja selgitada, et nende vahel on linnulennult kümmekond kilomeetrit, mitte tuhat, see on alles väljakutse,» selgitas Raik.