Maalehe endise peatoimetaja poliitiline karjäär sai tagasilöögi

Reformierakonna piirkonna juht Evelin Lehtsaar ei soovinud Viidikuga seonduvat Postimehele kommenteerida, viidates, et Hiiu Lehes on kõik juba kirjas. Alates aprillist on seal tõepoolest ilmunud neli artiklit sellest, kuidas Viidik päevapealt osavallavanema kohalt vabastati, sealjuures toetas seda otsust ka Reformierakonna piirkonna juhatus.