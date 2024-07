Erakondade reitingud: Isamaa toetus on tõusnud rekordkõrgele, Reformierakonna toetus langes rekordmadalale

Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti iganädalase küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 30,8 protsenti, Reformierakonda 16,3 protsenti ja Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda (SDE) 16 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Liidrikohal oleva Isamaa toetus ületas Norstati reitingutes esmakordselt 30 protsendi piiri ning teisel kohal oleva Reformierakonna toetus on langenud madalaimale tasemele alates 2019. aasta algusest. Rekordiliselt kõrge on seega ka Isamaa edu Reformierakonna ees, mis on praegu14,5 protsendipunkti.

Esikolmikule järgnevad Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) 13,1 protsendiga, Keskerakond 12 protsendiga, Parempoolsed 5,9 protsendiga ning Eesti 200, kelle toetus on 3,1 protsenti. Nii EKRE kui ka Eesti 200 toetus on madalaimal tasemel alates 2019. aasta algusest, kui Norstat erakondliku eelistuse küsitlustega alustas.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 35,4 protsenti ning opositsioonierakondi 55,9 protsenti vastajatest.

Tartu ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi kaasprofessor Martin Mölder ütles, et erakondade toetusnumbrites on näha mitut märkimisväärset trendi vaatamata sellele, et tavapärases poliitikas on suvine paus.

«Nagu ka eelmistel nädalatel peegeldavad need muutused Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi ning nende järelkaja. Peaminister Kaja Kallase lahkumise ja uue valitsuse moodustamise mõjusid erakondade toetusnumbritele peame veel ootama,» rääkis Mölder.