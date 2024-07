VIDEO, BLOGI JA FOTOD Kõneluste 3. päev. Michal: kolmel aastal ootavad ees kärped halduskuludes

Michal ütles valitsusliidu läbirääkimiste kolmandal päeval peetud pressikonverentsil ajakirjanikele, et arutelu all oli riigi rahandus.

«Seda on keeruline tajuda, paljuski seetõttu, mis toimub Euroopas. Aga riigi finantsolukord on üsna keeruline. Selle juures on kasvanud julgeoleku vajadus. Selle põhjuseks on meie agressiivne naaber. Selle najal me püüame jõuda selleni, et sõnastada ära, milline on riigieelarve paranemise trajektoor aastatel 2025, 2026 ja 2027,» ütles Michal.

Kristen Michali sõnul tähendab see kärbete kindlust ja millised need olema saavad. «Me oleme esialgse hoiaku võtnud, et kärped läbivad 2025-2027 aastatel. Kärbime teenistujaid ja halduskulusid, kuid me ei kärbi on võimeid,» toonitas Michal.