Räägime, et kui peame riigikaitsesse panustama, siis on vaja üle miljardi euro saada. Seda ei ole võimalik ainuüksi ära kärpida - (tuleb) palju kärpeid ja ka ulatuslikud maksutõusud. Sotsiaaldemokraatide jaoks isiklikult on oluline, et maksutõusud ei langeks Eesti keskklassi ja vaesemate inimeste õlgadele. Me sooviks, et kõik ühiskonnas panustaks, siis on ka maks väiksem, mida taluda tuleb. Loomulikult ettevõtjate puhul, kui siiamaani on olnud loogika, et dividendide maksu suurendatakse, (siis) pigem dividendid ei ole lahendus, vaid iga ettevõtja peaks panustama ka riigikaitsesse.