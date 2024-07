Eesti seisukoht Venemaa või Ukraina suhtes ei ole vist kellelegi üllatus. Kas te rääkisite ka Saudi-Araabiast, Hiinast või riikidest, kus inimõigustega ei hiilata. Eesti on nendega võrdlemisi leebe olnud.

Eesti on väga konkreetne olnud inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse võtmes laiemalt, siin mingit muutust ei tule. Me peame oma ettevõtjaid toetama, peame oma äridiplomaatiaga olema aktiivsed, tooma välisinvesteeringuid eestisse ja aitama oma ettevõtjaid välisturgudel, mis tähendab väga selgelt tuge. Eesti on olnud väga selge oma inimõiguste poliitikas globaalselt.