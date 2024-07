Loodav koalitsioon lubab rohkem raha Eesti julgeolekule

Peaministrikandidaat Kristen Michal (RE) sõnas pressikonverentsi alguses, et plaan on üheskoos sõnastada, milline on riigieelarve parandamise trajektoor aastatel 2025–2027. See tähendab, et kõigi kolme aasta kohta pannakse nii kärpe- kui ka maksuplaanid paika. Michal lisas, et kärpemõtetega vaadatakse esmalt riigisektori poole ning seal võib oodata suuremaid kärpeid. Kärped ei jäävat ühekordseks, vaid neidki kavatsetakse teha järgmised kolm aastat. «Kärbime ametnikke, avalikke teenistujaid, asutuste menetluskulusid ja halduskulusid, aga mitte võimeid. See on olnud meie printsiip,» lisas ta.