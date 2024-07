Loodav koalitsioon plaanib ERJK-le rohkem õigusi anda

Koalitsiooniläbirääkimistel leppisid Reformierakond, Eesti 200 ja sotsid kokku, et ERJK saab tulevikus järelevalveks rohkem õigusi. Sotside esimees Lauri Läänemets sõnas, et näiteks saab ERJK õiguse nõuda infot kolmandatelt isikutelt, kellel tekib ka kohustus ERJK-le andmeid anda. «Näiteks meediafirmad, reklaamiettevõtted – praegu neil sellist kohustust ei ole, erakonnad ise peavad andmeid andma,» lisas ta. «Tulevikus võiks igaühelt vajaliku info saada, see annab võimaluse võrrelda erakondade aruandeid sellega, mida on kampaania ajal tegelikult nähtud ja tuvastatud.»