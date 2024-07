ANNA GERDA NURMETALO Sotsiaalsed hüved versus sõjaline julgeolek

Praeguse pingelise julgeolekuolukorra tõttu on Euroopa riigid hakanud tõstma oma kaitsekulutusi. Baltikum, sealhulgas Eesti, on kaitsekulutuste suurendamisega Euroopas eesrinnas ning utsitab ka teisi Euroopa riike oma riigikaitse-eelarvet üle vaatama. Eesmärgiks on ühise rinde moodustamine, et saavutada kollektiivne kaitsevõime idas toimuva agressioonisõja vastu, kirjutab Tartu Ülikooli ajaloo eriala bakalaureuse tudeng ja Rahvusvaheliste Suhete Ringi president Anna Gerda Nurmetalo.