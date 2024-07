President Alar karis ütles teisipäeva hommikul ajakirjanike ees Kristen Michaliga kohtudes, et esmaspäeval parlamendierakondade esimeestega kohtudes väljendas nii mõnigi neist ambitsiooni hakata peaministriks, kuid tuleb arvestada tõsiasjaga, et praegu on võimalik koalitsioon Reformierakonna, sotside ja Eesti 200 vahel.