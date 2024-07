ERJK-lt nõude saanud erakonnad kavatsevad esitada vastuväite

«Me kindlasti esitame oma vastuväited kõnealusele kirjale ja praeguse info põhjal ei pea me seda maksunõuet põhjendatuks,» sõnas ta. «Minu teada, ja seda tunnistab oma kirjas ka ERJK, ei ole erakond Eesti 200 SALK-nimeliselt ühenduselt midagi tellinud,» lisas Taro. Ta nentis, et Eesti 200 on juba aasta aega ERJK-le kinnitanud, et kohtumised SALKiga ei erinenud mitte millegi poolest teiste vabaühenduste ja huvigruppidega kohtumistest, kes soovivad erakondadele oma seisukohti ja uuringuid regulaarselt tutvustada. «Pealegi, Eesti 200 oli tellinud vajalikud uuringud teiselt ettevõttelt ja on selle eest ka maksnud,» täpsustas Taro.