«Riigikogu valmistel kehtib proportsionaalne valimissüsteem. See tähendab, et erakonna kandidaatidele antud häälte osakaal kõikidest kehtivatest häältest on ligikaudu võrdne protsendiga riigikogu kohtadest,» selgitas õiguskantsleri kantselei direktor Olari Koppel, kes on praegu ka õiguskantsleri ülesannetes.