«Riigikogus fraktsioonid on tavana võtnud selle, et koalitsioon valib oma esindaja ja opositsioon oma, nii et seal rohkem mängu ei ole,» selgitas peaministrikandidaat Kristen Michal (RE), miks Reformierakond ei toetanud Isamaa erakonda kuuluva Urmas Reinsalu kandidatuuri riigikogu teise aseesimehe kohale.