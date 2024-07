ANALÜÜS Kui Donald Trumpi asepresidendikandidaat räägiks Eestiga: te kulutate riigikaitsele liiga vähe

Vance on noor, alles 39-aastane. Alates Nixonist noorim asepresidendikandidaat. Trump on 78, kõige vanem inimene, kelle vabariiklased kunagi presidendikandidaadiks on valinud. Ühesõnaga, Vance'il on head šansid muutuda üheks tähtsamaks inimeseks, kes suunab vabariiklaste tulevikku.

Vance'i välispoliitilisi vaateid tasub aga ikkagi vaadata. Aeg-ajalt tehakse viga, kui keskendutakse liialt Trumpi isikule, arvates, et isolatsionalistlikud noodid lähtuvad pelgalt tema persoonist ja et kui Trumpi poleks, siis oleks kõik nii nagu 10–15 aastat tagasi. Tegelikult on see suurem trend, mis levib arvestatavas osas vabariiklaste valijaskonnas, poliitikute seas ning mõttekodades. Tihti öeldakse selle seltskonna kohta, et nad on isolatsionalistid. Nad ise pigem kasutavad oma välispoliitilise vaate kirjeldamiseks terminit restrain (piiratud, vaoshoitud). Politico avaldas juuli alguses suure loo pealkirjaga «Vabariiklastest Ukraina-skeptikud, kes ise sõjas käinud», kus Vance esines prominentsel kohal. Aga seal tsiteeriti ka teisi kongressiliikmeid, nagu Jim Banks, Eli Crane, Cory Mills, Wesley Hunt, Anna Paulina Luna ja teised. Mõte on aga selles, et Ukraina-skeptikutest vabariiklaste (kõik need ülalnimetatud) seas on ebaproportsionaalselt palju endisi sõdureid, kes on teeninud kas Iraagis või Afganistanis. Nende endi sõjakogemus on neid teinud USA sekkumise suhtes ettevaatlikuks.