INTERVJUU Kristina Kallas: teiste inimeste juhtimine on emotsionaalselt keeruline väljakutse

Kallas tegi intervjuus maha ka teise tõenäolise esimehekandidaadi Hendrik Johannes Terrase toetaja Joakim Heleniuse. «Lugesin Joakim Heleniuse ettepanekut käibemaksu tõsta ja meenus, et ta lahkus erakonnast just seetõttu, et me tõstsime käibemaksu. Nüüdseks on ka tema aru saanud, et me ei jõua tagada oma riigi kaitset, kui ei tõsta makse,» sõnas ta.

Michal räägib väga palju majanduse elavdamisest. Sama on teinud Eesti 200. Seega teil on suur ühisosa?

Selle koha pealt on kõigil koalitsioonierakondadel suur ühisosa. Arvan, et ka opositsioonierakonnad ei vaidle vastu, et majanduse konkurentsivõime vajab tugevdamist. Küsimus on selles, kui prioriteetne see ühele erakonnale on. Teine asi on see, kas eri ühiskonnarühmad saavad ühtmoodi tuge ja tähelepanu. Nii et siin see erinevus ongi.

Eesti 200 jaoks on Eesti majanduse konkurentsivõime seisukohalt laias laastus olulised kolm asja, mille eest me tugevalt seisame. Üks on rohetehnoloogiatel põhineva tööstuse väljaarendamine, töökohtade loomine, sellise ettevõtluse Eestisse meelitamine. Rahvusvaheliselt valitseb selles osas väga suur konkurents. Seepärast seisabki Eesti 200 suurinvestorite meetme laiendamise eest, et need investeeringud Eestisse ära tuua. Meie varasemad konkurentsieelised – odav tööjõud, odav energia – on kadunud. Nii et peame riigina tõsiselt mõtlema, millega me need ettevõtted, suurettevõtted ja investorid siia meelitame, igal juhul peame tegema äridiplomaatiat. Eesti on nüüd põhimõtteliselt Soome ja Rootsiga võrdväärsel konkurentsitasemel, meil ei ole ühtegi eelist nende ees. Rootsiga võrreldes oleme tegelikult kehvemas seisus, sest meil on geopoliitilised riskid suuremad.