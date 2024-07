Erakondade reitingud: Isamaa toetus on rekordkõrge, EKRE langes veelgi

Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti iganädalase viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 31 protsenti, Reformierakonda 16,6 protsenti ja Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda (SDE) 16,5 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Liidrikohal oleva Isamaa toetus on alates mai lõpust tõusnud 3,9 protsendipunkti võrra ning on kõrgeimal tasemel alates 2019. aasta algusest, samas on viimaste tulemuste põhjal tõus peatumas.

Teisel kohal oleva Reformierakonna langus on praegu peatunud ning vahe Isamaaga on 14,5 protsendipunkti. Reformierakonnaga praktiliselt võrdsel tasemel olevate sotside toetus on viimase viie nädalaga tõusnud 2,3 protsendipunkti võrra.

Esikolmikule järgnevad Keskerakond 12,7 protsendiga, EKRE 11,8 protsendiga, Parempoolsed 5,1 protsendi ning Eesti 200, kelle toetus on 3,2 protsenti. Keskerakond on viimastel nädalatel oma positsiooni mõnevõrra parandanud ning möödus reitingutabelis langustrendis olevast EKRE-st. EKRE toetus on madalaimal tasemel alates 2019. aasta algusest, kui Norstat erakondliku eelistuse küsitlustega alustas.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 36,3 protsenti ning opositsioonierakondi 55,5 protsenti vastajatest.

Tartu ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi kaasprofessor Martin Mölder ütles, et võit Euroopa Parlamendi valimistel tõi Isamaale kolm-neli protsendipunkti toetuslisa.

«Teisel kohal oleva Reformierakonna nelja nädala keskmine toetus püsib 16 protsendi kandis, kuid samas on nädalastes tulemustes nende puhul märgata olulist tõusu. Viimase nädala reiting eraldivõetuna on oravatel 19,4 protsenti, mis võib peegeldada valijate reaktsiooni sellele, et üldiselt väga ebapopulaarne Kaja Kallas oli küsitluse toimumise ajal andmas oma peaministritooli üle Kristen Michalile,» ütles Mölder.