Saan aru, et koalitsioonileppe suurem kondikava on koos. Kas ka riigikaitsemaksu plaan on valmis?

Suures plaanis tõesti võib öelda, et see on koos. Seal on mõned põhimõttelised küsimused rääkida, aga jah, me saame aru, millest see lahendus koosnema hakkab. Sotsiaaldemokraatide jaoks on väga oluline, et see maks ei asetuks nüüd ainult Eesti keskklassile ja vaesematele inimestele. Kõik Eestis olevad isikud, kes saavad panustada, hakkavad selle loogika järgi ka panustama.