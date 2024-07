REITINGUD Eesti parteide vahel on tekkinud täiesti uus tasakaal

Erakondade toetusreitingud näitavad samuti stabiliseerumise märke. Ühte nüanssi võib siiski tähele panna. Reformierakonna toetus on pööranud tõusule. Ühiskonnauuringute keskuse tellitud ja Norstati läbi viidud küsitlus näitab nelja nädala keskmisena Reformierakonna toetuseks küll veel 16,6 protsenti, aga ainult viimase nädala tulemust arvestades on Reformierakonna reiting kerkinud 19,4 protsendini. Politoloog Martin Mölder märgib, et selle taga võib oletada Reformierakonna juhivahetuse mõju – Kaja Kallase asemele Kristen Michal.